Giovedì 24, Brasile-Serbia. Un derby in salsa bianconera (e anche torinese). Tanti i giocatori coinvolti, 5 gli juventini in campo, a partire da quel Vlahovic che la Juve non ha avuto nell'ultimo periodo, condizionato dalla pubalgia e, più o meno consapevolmente, dalla spedizione in Qatar alle porte. Praticamente sempre in campo fino al 25 ottobre, al 70’ di Benfica-Juve ha chiesto il cambio e non è più tornato, ma si è rivisto in amichevole con la Serbia, piuttosto vivace. Con la Serbia - spiega il Corriere di Torino - è tornato subito a disposizione: praticamente sempre in gruppo in allenamento, ora ha messo nel mirino il Brasile. E' atteso alla consacrazione Kostic, arrivato al Mondiale con il titolo di mvp della serie A per il mese di novembre, chiosa il giornale.