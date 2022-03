Dal momento del suo arrivo, Vlahovic e Dybala hanno legato molto. La connessione, fin da subito, ha funzionato in campo e da gesti ed esultanze si è notato come, tra i due, sia creato un rapporto. Una connessione, però, destinata a spezzarsi presto, visto che il futuro del numero 10 sarà lontano da Torino. Anzi, i due sono in contrapposizione e il loro destino è legato a doppio filo, come ha raccontato Maurizio Arrivabene.



Amici-nemici, una dicotomia forzata, ma che può esemplificare quanto successo. Vlahovic al centro del progetto bianconero, posto sotto i riflettori, e non c’è posto per Dybala, nel progetto o per le luci della ribalta. L’attaccante serbo è il prescelto per realizzare la “profezia” di Andrea Agnelli: “Dobbiamo metterci nelle condizioni di prendere il prossimo Cristiano Ronaldo, ma questa volta di prenderlo a 25 anni​”. Sarà lui l’uomo immagine dei bianconeri, il calciatore decisivo nelle notti europee, colui che avrà il compito di far dimenticare la Joya.