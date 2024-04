Con una magistrale punizione, Dusanha riportato in gioco la Juventus contro il Cagliari, portando il punteggio finale sul 2-2. Per il talentuoso attaccante serbo, questa è stata la quarta rete su calcio piazzato diretto nelle ultime due stagioni di Serie A. Nessun altro giocatore ha eguagliato o superato il suo record nei cinque principali campionati europei durante questo periodo. Questa impressionante statistica è stata confermata da OPTA, evidenziando ancora una volta il talento e la precisione di Vlahovic nelle situazioni di punizione. Questo è dunque quanto emerge dal match in Sardegna.