Intervenuto in conferenza stampa per presentare Fiorentina-Roma, Vincenzo Italiano ha parlato anche di Dusan Vlahovic e del momento di difficoltà attraversato dal serbo con la Juventus: 'Sarà dispiaciuto di non essere più capocannoniere. È un attaccante che vive per il gol e se non fa gol sta male. Per me rimane un grande campione, come si è appannata la Fiorentina può appannarsi anche in campione come lui".