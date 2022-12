Adesso si fa sentire anche l'entourage di Dusan. L'attaccante serbo, dopo un Mondiale in sordina a causa del ritorno della pubalgia, non sta attraversando un momento felice. Tutt'altro. Eppure, atteso a breve a Torino per riprendere gli allenamenti, Dusan dovrebbe essere subito a disposizione di Allegri per la seconda parte di stagione.Darko Ristic, agente di Vlahovic, l'ha difeso a spada tratta e su Instagram ha deciso di pubblicare una storia con tutti i numeri raggiunti dal classe 2000 in quest'anno solare. Per Vlahovic, 21 gol totali e 10 assist tra