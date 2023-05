Con la rete messa a segno ieri sera nella sfida contro il Lecce, Dusan Vlahovic ha raggiunto le 60 marcature in Serie A, rivelandosi di fatto il miglior marcatore tra gli Under 23 in circolazione per l'Europa, alle spalle solo dell'inarrestabile Erling Haaland, che ne conta 97. Chiude il podio Johnatan David del Lille, con 49 reti.