Dusan Vlahovic sta confermando partita dopo partita il perché la Juve ha voluto fortemente credere in lui, investendo ben 70 milioni di euro nella finestra invernale. Il serbo ha infatti messo a segno 11 reti in 19 gare disputate con la maglia della Juve. In Serie A, nelle prime 20 presenze solo Cristiano Ronaldo (14), Higuain (14) e Dybala (12), hanno fatto meglio dell’ex Viola.