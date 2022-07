Quanto si fa presto a dire "condizione fisica"? Così presto da farla sembrare una parola composta, tutt'uno, e uno per tutto volto a spiegare le difficoltà, gli affanni, il lavoro - che è duro e allora funziona - necessario per riportare ogni cosa al posto giusto, così come l'avevamo lasciata.Fossimo stati in pieno campionato, e non lo siamo, si sarebbe detto però quanto si raccontava nella scorsa stagione: questo Dusan è il frutto delle poche idee bianconere, prese a pallate dal Real e imbrigliate nel pressing bianco. Zero tiri in porta per i bianconeri nell'amichevole di Los Angeles: si è chiuso un cerchio dopo le ottime trame con il Chivas, dopo la tante azioni con il Barcellona. Nella morsa di Ancelotti, la squadra di Allegri non ha mai trovato il proprio centravanti. Che non sarà in condizione, ma ha corso tanto. Fino ad andare a prendersela, quella palla.Ci ha provato e riprovato, è sembrato una statua di marmo e probabilmente le gambe davano quella sensazione lì, di poca mobilità. E a proposito di sensazioni: la frustrazione, che sia Allegri che Bonucci gli hanno imputato come caratteristica da eliminare o quantomeno da limare, gli si vedeva negli occhi. Così com'era chiara la fluidità del Real contro la pesantezza del "gioco" bianconero. Non manca solo la "condizione fisica", detta tutta d'un fiato, come si fa quando non si vuol pensare: mancano ancora le idee. E magari un altro colpo a centrocampo.