Emergono ulteriori retroscena riguardo alla reazione manifestata da Dusannell'esultanza successiva alla rete realizzata contro l'Atalanta. Il serbo è andato infatti su di giri per colpa della tifoseria bergamasca, che per tutta la sua presenza sul terreno di gioco lo ha letteralmente riempito di cori razzisti e di insulti beceri, con il tentativo di fargli abbassare il calo di concentrazione. Tentativo che però si è rivelato vano, dato che a pochi secondi dal triplice fischio DV9 ha ammutolito il Gewiss Stadium con una rete di rara bellezza. Esplosione di gioia e corsa ad abbracciare l'uomo-assist Federico Chiesa, senza però scordarsi dei 'nemici' sullo sfondo, ai quali ha rivolto più di qualche 'occhiataccia'. Sarcastico anche al rientro negli spogliatoi, che come si può vedere attraverso vari video che circolano in questi istanti sul web, ha gridato a più riprese:, rivolgendosi chiaramente alla curva avversaria.