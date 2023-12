IN GALLERY TUTTI I NUMERI IN STAGIONE DI VLAHOVIC E LUKAKU, CHE SI SFIDERANNO ALL'ALLIANZ STADIUM.

il match all'Allianz Stadium in programma sabato sera chiuderà il 2023 delle due squadre. Un anno caratterizzato anche dall'intreccio tra i due attaccanti, il cui presente è stato condizionato l'uno dall'altro. Vlahovic è rimasto a Torino, e allora Lukaku alla fine, ha scelto la Roma, dopo aver aspettato a lungo i bianconeri. Questo il riassunto in poche parole.Da inizio stagione però, Dusan e Romelu si "sfidano" a distanza. Ha fatto bene la Juve a non accontentarsi dell'offerta del Chelsea e trattenere così il serbo? E chi fa più la differenza per le rispettive squadre? Domande che dividono, opinionisti e tifosi. Giusto allora lasciare spazio ai numeri e ai dati, che comunque non possono fotografare alla perfezione il quadro della situazione e il rendimento dei giocatori, ma sicuramente sono di aiuto.