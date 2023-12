Dusan Vlahovic è rimasto un po' più degli altri in campo durante la sessione di allenamento svolta dalla Juve questa mattina alla Continassa. L'attaccante serbo infatti si è fermato a fine allenamento per calciare i rigori. Un modo anche per cancellare dalla testa quello sbagliato contro il Monza. Risultato? Cinque rigori trasformati su sei; l'unico è stato parato da Szczesny.