Vlahovic tra luci e ombre con la Serbia: la sua partita contro l'Albania

La partita di Vlahovic con la Serbia

La Nazionale per ritrovare un po' di fiducia dopo la seconda parte di stagione con poche soddisfazioni e non pensare alle tante voci sul futuro. Pec'è anche questo aspetto negli impegni con laIl primo dei due è andato e non è stato come avrebbe sperato. Il centravanti bianconero è sceso in campo dal primo minuto contro l'Albania, nella partita valida per la qualificazione ai Mondiali che si è conclusa 0-0 con molta tensione in campo per l'accesa rivalità tra i due paesi e un ambiente molto caldo

Albania-Serbia: i numeri di Vlahovic

Tiri in porta: 0

Tiri fuori: 2

Tiri bloccati: 1

Passaggi chiave: 2

Dribbling riusciti: 2/2

Big chance create: 1

Passaggi (riusciti): 17(20)

Vlahovic è stato schierato da titolare al fianco di Mitrovic nell'attacco a due con cui ha giocato la Serbia, con alle loro spalle un altro giocatore della Serie A, ovvero Samardzic. Ha provato a muoversi molto, soprattutto nella prima parte di gara, dove si è anche allargato sulla destra per trovare spazio ed entrare nel gioco. Ha avuto una chance su calcio di punizione da buona posizione, che si era guadagnato procurando anche il cartellino giallo per Djmsiti. Punizione finita però alta, come alto, anzi, altissimo, il pallonetto provato da posizione defilata. Un tentativo molto complicato. Queste le uniche occasioni di Vlahovic che dopo qualche errore tecnico è cresciuto nel finale. La giocata più importante al 74esimo, quando ha servito con un cross preciso Mitrovic che però ha concluso sopra la traversa.I numeri di Vlahovic (dati sofascore)