La Coppa Italia numero 15 della storia della Juventus porta la pesante firma di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo è stato letale dopo quattro minuti di gioco. Rapido nell'eludere la marcatura di Hien, cattivo nella progressione palla al piede e glaciale davanti all'orobico Carnesecchi. Lui che due anni fa aveva segnato nella finale di Coppa Italia persa 2-4 contro l'Inter, si è fatto trovare pronto.Il serbo su Instagram ha postato tre foto con la coppa in mano e con la seguente frase come didascalia: "Due anni fa avevo detto che sarei stato pronto a scendere all'inferno per te. Oggi è una bella giornata, ma questo non è ancora il paradiso...Uniti, tutti insieme #FinoAllaFine".