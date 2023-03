L'allenamento aperto di ieri alla Continassa ha dato nuove energie e nuova carica al gruppo, ma anche all’attaccante serbo, che insieme con Danilo, Di Maria, Bremer, Rabiot, Alex Sandro e Barranechea, ha firmato autografi e si è concesso ai selfie a fine allenamento, ma che soprattutto è stato tra i più acclamati.è la richiesta dei tifosi, che si aspettano tanto da lui e che vogliono tre punti pesanti nella sfida contro un Mourinho che è tornato a parlare di Juve anche a distanza... e non con belle parole.Il più acclamato alla Continassa insieme con il capitano Danilo e il fenomeno Fideo, ha voglia e necessità di ritrovare subito il gol per riconciliarsi con il mondo. Perché ormai tutti conoscono la rabbia e la delusione di Dusan quando non riesce a segnare: in parte, come scrive Tuttosport, è anche un suo limite perché la troppa frenesia gli fa perdere un po’ di lucidità e di cattiveria sotto porta. Capocannoniere della Juventus con 10 gol stagionali in 23 partite, non segna dal 16 febbraio, contro il Nantes, in Europa League. Mentre in campionato è a secco dalla trasferta di Salerno, doppietta e assist, il 7 febbraio scorso. All'andata all’Allianz Stadium contro la Roma segnò su punizione un gol bellissimo e domenica sera proverà a ripetersi. Il tutto con la fiducia di Allegri, che ha instaurato un rapporto molto forte con Vlahovic e lo stimola continuamente, perché sia davvero prima risorsa dell'attacco bianconero.