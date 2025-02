AFP or licensors

Vlahovic esulta dopo Juve-Empoli: il messaggio

C'è stata la festa anche per Dusan, che è subentrato nel secondo tempo diquando i bianconeri avevano appena ribaltato la situazione. L'attaccante serbo ha segnato il goal del 3-1 che ha chiuso la partita con una conclusione dalla distanza. Una liberazione per il serbo, reduce da un periodo non semplice.Sui social, Vlahovic ha esultato, utilizzando una frase che fa parte del dna della Juventus. "Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta", il celebre motto che ha scelto l'attaccante per festeggiare i tre punti.