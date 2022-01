Dusan Vlahovic è un classe 2000. Suo papà si chiama Milos, sua sorella Andjela e sua mamma Sladjana. Proprio quest'ultima, ha raccontato Pantaleo Corvino in un’intervista, al momento di mandare suo figlio a Firenze disse a Pantaleo Corvino, allora ds viola: "Ha preso il nuovo Batistuta". Ma se non avesse fatto il calciatore? Con i genitori aveva scelto studi medici per avere un piano B.