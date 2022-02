Le parole di Vlahovic a Dazn, nel post Empoli-Juventus:



"3 punti che pesano tanto, veniamo da 2 pareggi, importantissimo vincere, ci siamo riusciti e siamo contenti, testa alla prossima. No non ho preso la Juve, un singolo non può andare avanti senza squadra, tutto merito della squadra, se siamo compatti possiamo prendere grandi risultati. Non ero abituato a tanta attenzione, come ha detto il mister, con calma e lavoro si può fare tutto. Come ho già detto i miei compagni e tutta la società mi ha aiutato tanto e ringrazio. Scudetto? Andiamo partita per partita, quello che succede succede, noi proviamo a fare risultati migliori. Contro la Fiorentina? Non so cosa dire, sensazioni confuse, andiamo e giochiamo. Sì ringrazio la Fiorentina, ho vissuto anni bellissimi, ho vissuto anni bellissime. Come detto prima della gara: No War, vogliamo la pace".