La certezza della, pur non essendo ancora fisicamente a Torino. Ma ci tornerà presto,. Che intanto si allena, anche quando ancora dovrebbe essere in vacanza. Per essere al top della forma quanto prima e per assumersi sulle spalle il peso della Juventus che verrà. Poco fa l'attaccante serbo ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae allenarsi a casa: non è un caso che Dusan abbia voluto dare un segnale anche oggi, nel giorno in cui i suoi primi compagni si sono radunati al Jtc.L'attacco della Juventus, al momento, è un'incognita. Dove l'unica certezza è proprio Dusan Vlahovic. Dybala e Morata hanno salutato la compagnia, sebbene soltanto nel caso del primo si possa parlare di un addio certo e senza margini per un ritorno, a differenza dello spagnolo che ancora coltiva - e reciprocamente la Juve - la speranza di rivestire la maglia bianconera. Kean era oggi presente a Torino, ma non è un mistero che Allegri su di lui non punti più, come testimonia la serrata ricerca di un vice-Vlahovic con caratteristiche diverse da quelle di Moise. In attesa di Di Maria, dunque, l'attacco della Juventus ha un nome: Vlahovic. E ogni foto, ogni allenamento, ogni metro corso da Dusan ha il sapore della consapevolezza che sarà così anche quando il reparto sarà numericamente completo.