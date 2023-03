Vlahovic non ha sfruttato bene l’assenza di Milik. Dal suo rientro in campionato, avvenuto 6 gare fa, ha segnato solo 2 gol, entrambi contro la Salernitana. In Europa League, nelle tre partite contro Nantes e Friburgo, giusto un gol a porta vuota contro i francesi, che non l’avrebbe sbagliato neanche un bambino. Ma sono soprattutto le prestazioni a preoccupare, sono le scelte, questo fatto evidente di non mostrare mai segnali di crescita concreti. Non si capisce che percorso stia facendo dentro la Juventus. Contro la Roma è stato impalpabile, sovrastato da Smalling e ingabbiato da Mancini e Ibanez. Sono arrivato a pensare che una piccola parte di responsabilità nell’espulsione di Kean all’Olimpico ce l’abbia avuta anche Allegri, che si è ostinato a tenere in campo un Vlahovic nullo fino alla fine, quando poteva cambiarlo molto prima dando una chance reale a Kean. Col Friburgo invece non ci ha pensato due volte: dopo il rimprovero del minuto 58, il tecnico bianconero ha fatto preparare Chiesa e ha tolto il serbo molto presto, con una sostituzione piuttosto eloquente. Vediamo insieme in questa gallery cosa continua a sbagliare Vlahovic.