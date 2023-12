Dusan Vlahovic ha sbagliato il secondo rigore consecutivo, il terzo degli ultimi cinque calciati con la maglia della Juve. Al momento, resta lui il rigorista della squadra anche se è probabile che Allegri inizi a pensare a nuove soluzioni dagli undici metri. Con l'addio di Bonucci, non sono rimasti specialisti nella rosa bianconera. Un'alternativa al serbo potrebbe essere Chiesa, che in carriera ha già calciato due rigori, sbagliandone però uno. Anche Danilo, per leadership e buone qualità, è un opzione percorribile.