Come racconta il Corriere dello Sport, si riparte da Udine, proprio dove si era conclusa la via crucis della scorsa annata. Il 4 giugno scorso,non c’era, frenato dai soliti malanni; stavolta vuole essere protagonista in uno stadio dove ha fatto centro con la maglia della Fiorentina ma non ancora vestito di bianconero. Qui due stagioni fa, Ronaldo giocò gli ultimi minuti della sua vita juventina: partì dalla panchina, segnò ma il gol fu annullato dal Var per millimetri prima di salutare. Vlahovic vuole lasciare il segno e prendersi la Juve, Lukaku permettendo.