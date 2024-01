Salernitana-Juve: il gol di Vlahovic è fondamentale

I numeri di Dusan Vlahovic in questa stagione

Statistica Numeri Partite 18 Partite da titolare 10 Partite da subentrato 8 Gol fatti 7 Assist 3

e continua a tenere testa all'Inter nella lotta scudetto, nonostante la gara di Salerno abbia nascosto delle insidie agli uomini di Allegri. Gara che parte totalmente in salita per la Juve, che si trovano sotto dopo i primi 45 minuti di gioco per la rete segnata da Maggiore, che si rivelerà il protagonista assoluto del match, anche in negativo. Già, perchè ad inizio ripresa si fa cacciare fuori per somma di ammonizioni e da li comincia tutta un'altra partita. Allegri inseriscenel secondo tempo e l'esterno inglese, creando scompiglio in tutta la difesa avversaria, ma soprattutto, segnando il gol che rimette in corsa la Vecchia Signora.Juve che prova a più riprese anche a cercare la rete del sorpasso, che però viene mancata prima da un errore clamoroso di Mckennie, poi da un paio di ottimi interventi da parte di Costil: sembravano inchiodare il risultato sul punteggio di 1-1. Sembrava, appunto, perché al minuto numero 89 ci penserà Dusana depositare in rete a. La Juve evita, dunque, un passo falso grazie all'attaccante serbo eDel resto, è la sua"Lavoro ogni giorno per avverare tutti i miei. La strada è lunga. Piedi per terra, diamo tutto per la squadra".Un gol che vale tre punti. E una grande, immensa certezza: DV9 è tornato fondamentale. Nelle prestazioni, negli atteggiamenti. Nello spirito. E nei numeri. Eccoli, alla fine del girone d'andata.