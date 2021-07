C'è anchetra i giocatori della Fiorentina delusi per quanto riguarda l'addio amaro di Giancarlo Antognoni. "Grazie di tutto Anto e in bocca al lupo. Per sempre “Unico 10”, è stato un piacere", gli ha scritto il centravanti. Pronta, la risposta dell'ex dirigente della Viola. "Unico 9 - il riferimento al nuomero di maglia - mi dispiace averti lasciato, ma tanto ci ritroveremo. Un abbraccio".