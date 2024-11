Lo staff bianconero spera di avere Vlahovic almeno per uno spezzone di partita. La presenza di un centravanti di ruolo, anche se non al 100%, potrebbe fare la differenza in una gara delicata come quella contro l’Aston Villa. La mancanza di un riferimento offensivo naturale, come evidenziato nella sconfitta di San Siro, ha costretto Motta a soluzioni tattiche di emergenza che non hanno prodotto i risultati sperati.Se Vlahovic non dovesse recuperare in tempo, Motta dovrà nuovamente adattare la formazione offensiva. L’esperimento con McKennie e Koopmeiners in posizioni avanzate, testato contro il Milan, non ha garantito l’efficacia necessaria. Resta da valutare lo stato di forma di Timothy Weah, che a San Siro ha giocato solo pochi minuti dopo una botta rimediata in allenamento nei giorni precedenti.