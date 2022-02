Mancano poco più di 48 ore e la nuova Juve di Dusansarà pronta a scendere in campo, con il Verona di Igor Tudor che proverà a sbarrarle la strada. Ma nell'attesa di incantare sul prato dell'Allianz, l'attaccante serbo in queste ore si è preso la scena sul celebre videogioco di FIFA. L'ex viola è stato infatti inserito all'interno delle' nella sezione di FUT 22, con una valutazione monstre di 92. Questo il post social di easports.'Il futuro è cosi luminoso che gli occhiali da sole non basteranno. Il Team 1 delle Future Stars è su FUT: Carte Speciali Giocatore con un boost permanente delle statistiche che rappresenta il loro potenziale'.