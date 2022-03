Dusan Vlahovic rivedrà il suo "maestro", Franck Ribery. Tuttosport riporta una dichiarazione di Vlahovic proprio sul francese: "Tre anni fa, mi ha detto: “Dusan, ora hai 19 anni e io 36. Non lasciare che un giorno ti guardi indietro e ti penti di non aver fatto qualcosa allora, e avresti dovuto. Il tempo nel calcio vola. Non permettere a te stesso di non comportarti come un professionista. Afferra ogni momento, perché poi sarà troppo tardi”. Onestamente mi vergognavo di non essere più forte e migliore di un uomo che ha il doppio della mia età. Quei consigli sono stati una grande scuola per me".