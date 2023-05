Se è tornata la Juve - e sottolineiamo il 'se' - è perché l'hanno fatto i principali interpreti. E se Allegri ha ritrovato la vittoria, e qui parliamo di certezze, è perché ha riavuto anche il proprio centravanti, nella sua versione migliore, o comunque quella più vicina a farne un bomber vero, di razza, da movimenti giusti. Si riparte proprio da qui, da, dal gol che torna e che mancava da 1089 minuti. Su azione, dalla sfida con la Salernitana. Ne aveva fatti due, dando per la prima volta la sensazione di essere un giocatore totale, a prescindere da quanto si creava tutto attorno. Sensazione svanita quando il clima si è fatto più bello, più pesante, più famelico.Si può tracciare una linea, adesso. Tra ciò che è stato e ciò che inevitabilmente dovrà essere DV9. Vlahovic è stato indubbiamente un fattore. Non per la prestazione in sé, ma anche per la capacità di ridare fiducia a tutta la fase offensiva, che della sua assenza aveva sofferto in maniera pesante. E preoccupante., pur nelle difficoltà e considerando ancor di più il periodo di carestia. Cosa vuol dire? Che i gol continua ad averli nel repertorio. Che le colpe della siccità sono comunque da distribuire. Che Allegri non l'ha certamente messo in condizione di decidere in ogni singola partita.Ma una mano, gli amici, la danno comunque volentieri. E in questo senso Kostic lo è stato, più di tutti. Da tempo cercava di far sbloccare Dusan, e proprio col tempo ci è riuscito. Pallone dopo pallone, stappata l'arma più letale della Juventus, in attesa di rivedere al top anche Di Maria. Ecco, a proposito di fattori: sulla sinistra è tornata tutta la continua pericolosità della squadra bianconera. Che crea perché sulla corsa del serbo ci si può fare un'ipoteca, tanta è la (ritrovata) solidità dell'asset.