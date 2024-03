Juve, le ultime sul rinnovo di Vlahovic

. Non è passata inosservata - se non altro perché ha fatto il giro del web grazie a un post sui social - la presenza nel capoluogo piemontese dell'agente di Dusan, non nuovo in realtà a blitz di questo tipo anche in momenti dell'anno non tradizionalmente destinati al mercato. Inevitabile per molti, però, pensare che in qualche modo il suo viaggio sia legato alle trattative per ildell'attaccante, in scadenza con laal 30 giugno 2026.Come vi abbiamo già raccontato, vista la data alla Continassa non c'è particolare urgenza, ma certamente la struttura del contratto firmato dal serbo nel gennaio 2022 implica fin da ora alcuni ragionamenti: partito da 7,5 milioni di euro (più bonus), infatti, lo stipendio del classe 2000 è già salito a 10 e a fine stagione arriverà fino a quasi 12 netti (25 lordi).Uno scenario da valutare con attenzione da parte del club, almeno per provare a spalmare gli emolumenti su un paio di anni (il periodo "aggiuntivo" del nuovo accordo), così da ammortizzare l'investimento mantenendo comunque Dusan al centro del progetto. Finora, appunto, il dialogo non è entrato nel vivo, ma sembra solo questione di tempo. E chissà che oggi Ristic non abbia già fatto tappa alla Continassa...