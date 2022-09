Come racconta Gazzetta,ha risparmiato le forze per la Champions, perché martedì la Juventus sarà impegnata in trasferta contro il Psg nella prima gara europea della stagione. Una partita importante, anche se Allegri in realtà la derubrica a sfida dalla valenza limitata, sebbene la definisca di grande livello: «Dobbiamo essere realisti, per noi la partita da vincere è quella con il Benfica in casa. Ovvio che la prepareremo bene, ma saranno più determinanti quelle con i portoghesi e con il Maccabi Haifa». Alla luce di queste dichiarazioni risulta ancora meno comprensibile la scelta di risparmiare Vlahovic.