Vlahovic, risoluzione o rinnovo-ponte: l'impatto delle due opzioni sui conti della Juventus

Nella giornata che ha segnato l'inizio dell'esperienza in bianconero di Jonathan David , nel mondo Juventus si è tornati ad accendere con forza i riflettori anche su Dusan Vlahovic , ormai ai margini del progetto con la dirigenza che spinge per la cessione a un anno dalla scadenza di contratto. Secondo le indiscrezioni delle ultime ore i vertici del club e l'entourage del giocatore - a partire dall'agente Darko Ristic, atteso nei prossimi giorni a Torino - potrebbero addirittura ragionare sull'ipotesi di una, che chiaramente consentirebbe alla società di risparmiare sul suo lauto ingaggio da 12 milioni di euro. Altra opzione al vaglio, un, proprio per spalmare lo stipendio monstre.

Risoluzione Vlahovic: quanto risparmierebbe la Juventus

Rinnovo Vlahovic: l'impatto sui conti della Juventus

A questo proposito, Calcio & Finanza analizza la situazione per provare a capire come impatterebbero queste due ipotesi citate sul bilancio della Juventus."Partendo dalla risoluzione del contratto, il valore netto di Vlahovic al 30 giugno 2025 era pari a 19,55 milioni di euro", si legge sul portale esperto di questioni finanziarie. "In queste situazioni, è prassi che il club decida di optare per una svalutazione da inserire nel bilancio chiuso al 30 giugno precedente (era successo per esempio anche per gli addii di Gonzalo Higuain, Blaise Matuidi e Leonardo Bonucci). Se così fosse, la svalutazione sarebbe pari a 19,55 milioni di euro circa, il valore residuo di Vlahovic al 30 giugno 2025, e avrebbe impatto sul bilancio della passata stagione. Contestualmente, il club avrebbe un effetto positivo sui conti della nuova stagione. La Juventus risparmierebbe non solo 19,55 milioni di euro di quota ammortamento, ma anche quella di stipendio al netto della buonuscita. Se per ipotesi le parti si accordassero su sei mesi di stipendio, l’effetto sui conti bianconeri sarebbe positivo per 30,65 milioni di euro".E in caso di rinnovo? A spiegare la situazione è ancora Calcio & Finanza: "Qualora si decidesse di perseguire questa via, la Juventus potrebbe comunque risparmiare in termini di bilancio 2025/26. Un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2027 dimezzerebbe di fatto il peso dell’ammortamento per la prossima stagione, portandolo a quota 9,78 milioni di euro circa. A questa cifra andrebbe aggiunto poi lo stipendio lordo. Se l’ultimo anno di contratto fosse spalmato sulle ultime due stagioni, avremmo un compenso di 11,1 milioni di euro, per un costo totale di 20,88 milioni di euro. Questa è anche la cifra che la Juventus risparmierebbe nel 2025/26 e i bianconeri avrebbero la possibilità di trattenere il calciatore, per venderlo magari nel giugno del 2026".





