E non può essere altrimenti. "Lasciato solo" da Di Maria per 90' e da Chiesa per 70' fa quello che deve fare: gol. Due volte. Il primo, annullato per il suo stesso fuorigioco, e il secondo, invece, su rigore, anche condito da quel pizzico di timore di sbagliarlo. Sì, perché nell'emotivo Vlahovic e nel suo linguaggio del corpo c'è il senso del suo momento e l'immagine di ciò che vive.- Si muove bene fin da subito, preciso e puntuale nei tocchi e negli appoggi, come spesso gli viene rimproverato di non essere. E gioca per gli altro. Poi, all'improvviso arriva il gol. Girata mancina in mischia, quel pallone che gonfia la rete è pura liberazione. E l'esultanza ne è la prova: si scuote, corre, scivolata e tutti ad abbracciarlo, perché non c'è sensazione più bella per un attaccante che segnare un gol, soprattutto pesante. Ma poi c'è il Var. Tutti si accorgono una volta che il pallone è già a centrocampo: fermi tutti. Attesa, check, un gesto come a dire "no dai, ti prego", attesa, annullato. Le mani tirano i pantaloncini verso l'alto, stizza e desolazione, un piccolo pensiero: "Ancora?!". Lo stesso che, sicuramente, lo aveva attraversato al gol di Soulé contro la Samp, arrivato dopo una parata+traversa sul suo colpo di testa. Tutto da rifare, Dusan non si sblocca.Ma è lo stesso Var a ridargli il pallone per mettere fine al suo digiuno, trasformatosi in una piccola maledizione. Quando l'arbitro va al Var dopo il tiro di Gatti lui è già da solo a qualche passo dal dischetto. Tutti al monitor a centrocampo attendono il verdetto, lui girato di spalle lo aspetta al limite, impaziente. Se ne accorge solo Fagioli, che va a recuperare un pallone per consegnarglielo e incoraggiarlo. E' l'immagine perfetta del momento, della tensione che vive. E, dopo l'errore con la Samp (palo, ancora), dal suo mancino non esce un rigore perfetto, anzi, è un sinistro un po' impaurito ma non importa. Il gol arriva e può, finalmente, esultare. C'è la corsa, c'è il salto e di nuovo l'abbraccio con tutti i compagni, che non aspettavano altro. Alla fine l'ha decisa lui, che rischiava di perdersi nella solitudine che le assenze di Chiesa e Di Maria avrebbero potuto lasciare, ma soprattutto nella sua. L'abbraccio con quei compagni che - come dice nel post partita - l'hanno sempre sostenuta è l'immagine che chiude il cerchio e apre un nuovo capitolo. Si riparte da qui, nel mirino ora c'è l'Inter.