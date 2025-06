Vlahovic resta alla Juventus nella prossima stagione? Le parole di Comolli

AFP via Getty Images

Dusan Vlahovic è uno dei punti interrogativi più grandi della prossima Juventus. L'attaccante serbo è reduce da una stagione complicata sotto diversi fronti, in cui ha spesso faticato a trovare continuità. Dopo una prima parte di stagione in cui ha retto l'intero peso dell'attacco, è rimasto indietro nelle gerarchie dall'arrivo di, almeno fino all'esonero di, con cui il rapporto non è mai davvero sbocciato.Con Tudor è sempre partito dall'inizio, ma non è riuscito a svoltare in modo decisivo. L'ingaggio dae la scadenza nel 2026, inoltre, non aiutato nel discorso del futuro: ci sarà ancora posto pernella Juventus della prossima stagione? Ha risposto durante la sua conferenza stampa di presentazione il direttore generale Damien Comolli.

Vlahovic Juve, le parole di Comolli

"Ho parlato con Dusan la settimana scorsa. Il giocatore dovrebbe tornare a breve e voglio parlargli per sapere cosa ha in mente. Lui è un top player, qualcosa non ha funzionato, mi rendo conto non sia abbastanza, non so di chi siano le colpe. Devo parlare con il giocatore e capire, non c'è dubbio che sia un top player. Bisogna capire quali sono le sue intenzioni".