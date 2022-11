Ma come sta Dusan? La paura del ritorno della pubalgia, dopo i problemi della scorsa stagione, si è fatta nuovamente concreta. Estremamente concreta. L'attaccante serbo non ha alcuna lesione, però sente dolore e, finché non passa l'infiammazione, naturalmente non può giocare come vorrebbe. Come saprebbe. Anche per questo non si è allenato negli ultimi giorni.- Le sue condizioni vengono monitorate giorno dopo giorno, al momento si valuta proprio questo: l'entità del dolore. Per questo Allegri vedrà se portarlo in panchina domani, per questo resta un punto interrogativo sulla sua presenza in Juventus-Inter. Dusan aveva segnato contro i nerazzurri in finale di Coppa Italia, stavolta rischia seriamente di doverla saltare. Allegri, in conferenza, ha chiarito così la situazione: "Domattina vedrò se è a disposizione, non sta bene, ha saltato giorni di allenamento. Ha quest'infiammazione pubalgica, dovrò valutare domattina. Se mi darà disponibilità, verrà in panchina. Sennò evito di portare un giocatore che non può giocare".