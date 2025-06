Vlahovic, Ravanelli duro: 'Ha un po' troppo ego, non può prendersela con Yildiz'

Getty Images

Vlahovic-Juve, le parole di Ravanelli

Una brutta sconfitta quella rimediata nelle scorse ore dallacontro il Manchester City, nel complesso di una prestazione che di certo non può essere rivalutata con i due goal segnati da Teun Koopmeiners - valso il momentaneo pareggio - e poi nel finale da. Quest'ultimo, in particolare, è finito al centro delle critiche per un'altra prova insufficiente e decisamente al di sotto delle aspettative, nonostante la maglia da titolare concessagli da Igor Tudor in una gara che comunque poteva valere il primo posto nel Gruppo G del

"Vlahovic ha fatto veramente un bel goal, bisogna riconoscere lo smarcamento e come ha angolato, la scelta tecnica con questo piatto interno che ha messo sul secondo palo. Ha fatto un bel goal ma la prestazione è stata insufficiente. Lo vedo sempre nervoso", ha commentato in particolare l'ex bianconero, intervenuto come opinionista negli studi Mediaset.Penna Bianca, inoltre, non ha apprezzato l'atteggiamento dell'attaccante serbo, che come in altre occasioni è spesso apparso frenetico e agitato, al punto da rimproverare, a suo dire,in un paio di situazioni di gioco: "Non è carino vedere un giocatore rimproverare un suo compagno, come ha fatto in un paio di frangenti con Yildiz. Forse ha un po' troppo ego. Credo che quando giochi con dei giocatori fortissimi tu ti debba servire di loro per fare grandi prestazioni. Yildiz è un valore aggiunto e averlo in squadra con te è qualcosa di incredibile", il pensiero di Ravanelli.





