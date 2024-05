Le parole di Dusana Juventus Creator Lab sulla finale di Coppa Italia.IL GOL - “Visto come si sviluppava l’azione, sapevo che quel giocatore che mi marcava a uomo sarebbe venuto forte su di me e che giocava tantissimo a pressione, Dicevamo che si poteva trovare spazio dietro le spalle con un corto-lungo e così è stato. Quando ho visto che Andrea (Cambiaso ndr) stoppava la palla ho fatto un movimento verso di lui, poi sono andato dietro la schiena di Hien. Fortunatamente è rimasto un giocatore che mi teneva in gioco, poi come ho ricevuto palla in avanti, ero convinto e sapevo che avrei fatto gol. Non era facile perché l’ho sentito dietro di me, ho messo il braccio per allontanarlo e mi sono spostato sul destro e poi ho piazzato la palla. Comunque era l’inizio della partita, non si poteva esultare tantissimo, però sicuramente ho provato emozioni fortissime. Alla fine abbiamo vinto e questa è l’emozione più grande di tutti noi, siamo davvero contenti e dobbiamo continuare così”