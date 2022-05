Le parole di Vlahovic al Salone del Libro:



PAURA - "Nel calcio? Non ne ho. Fa tutto parte del gioco, dare tutto te stesso poi ti ripagherà di ogni cosa. Le paure non ci sono, è un gioco, è un divertimento, dobbiamo farlo sereni. Alla fine viene tutto da solo. Nella vita siamo umani, tutti abbiamo delle paure. Magari non paure, ma cose che sono legate alla mia famiglia. A cui non voglio neanche pensare. E' normale che abbiamo qualcosa di profondo, è la vita, andiamo sempre avanti, col sorriso, anche se abbiamo paure, dobbiamo affrontarle e andare fino alla fine".