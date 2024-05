Le parole di Dusana Juventus Creator Lab sulla finale di Coppa Italia.INCORAGGIAMENTO AI COMPAGNI – “Lo faccio spesso, so quanto è importante, so che mi sentono. Importante che io porti questa emozione, io sono il primo difensore, guardano tutti verso di me, le reazioni che faccio io, le corse che faccio io. Se le faccio bene lo fanno anche gli altri, se io mi fermo si fermano tutti. Che sia io, o Moise o Milik. Io vivo le partite su un piano emotivo veramente alto e cerco di trasmettere energia positiva. A volte non è stato così ma provo sempre a fare il massimo”.