Ancora una volta, Dusansi è fermato. Non è una novità, non lo è mai stata per la Juventus e nemmeno per la federazione serba: ora DV9 non sarà con i compagni per i match contro Giordania e Bulgaria, poiché alle prese con un nuovo stop. Coinciso proprio con il primo giorno del ritiro delle nazionale dopo le vacanze passate a Ibiza.Si tratta del quinto infortunio in stagione, per DV9, pure reduce dai problemi di pubalgia (operati alla fine della scorsa annata). Sommando i giorni di assenza, si sfiorano i novanta, di fatto tre mesi. Anche quest'aspetto peserà nelle valutazioni che la società sta facendo sul futuro dell'attaccante, acquistato a peso d'oro dalla Fiorentina soltanto un anno e mezzo fa. E oggi? Oggi al centro di tante richieste, dall'estero. C'è il Bayern sopra ogni altra proposta, con la prima offerta recapitata a Torino eppure non sufficiente. Occhio anche al Chelsea, così come al Real Madrid (che avrebbe scelto Kane per il futuro). Qualsiasi club dovrà fare però i conti con la situazione legata al serbo: non è un attaccante da tutte le stagioni. Per qualcuna, ecco, può essere alle prese con infortuni. Più o meno seri.- Intanto, torna lo spettro pubalgia. A raccontarlo è il commissario tecnico della Serbia: "Non conteremo neanche su Vlahovic, abbiamo avuto dei colloqui negli scorsi giorni e pensavo di poterlo avere con la Bulgaria ma sfortunatamente soffre di un costante dolore all'inguine. Meglio che salti il giro e si rimetta una volta per tutte dall'infortunio".