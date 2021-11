'Almeno 75 milioni per'. Questa, la richiesta della Fiorentina per Dusan Vlahovic. Come anticipato su IlBianconero.com,Come ovviare a questo problema? Se il giocatore dovesse trovare l'accordo e rifiutare le varie piste che gli si stanno presentando (Atletico Madrid, ma anche Bundesliga e soprattutto tanta Premier), allora un accordo andrà trovato anche con i bianconeri: la richiesta è di almeno 75 milioni, almeno per ora. Sperando nell'asta, con il rischio che l'avvicinarsi della scadenza del contratto possa invece aiutare le acquirenti. Puoi leggere di più qui.