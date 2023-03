In mezzo, ecco, c'è sicuramente la virtù. In mezzo, magari dell'area di rigore, arriverà probabilmente la verità. Dusanè ancora al centro di polemiche, ciclicamente vi ritorna a seconda del suo status: non è più un bomber di razza dopo la prestazione meravigliosa di Salerno (ormai 4 partite fa), è diventato di nuovo un problema per il tifo bianconero. Che a un anno di distanza dal suo acquisto, oggi s'interroga: in cosa è davvero cresciuto il centravanti serbo?Per qualcuno, è Allegri a frenare la crescita esponenziale; per altri, ci sono evidenti limiti tecnici, sottolineati dalle ultime prestazioni. A prescindere, Vlahovic resta un punto interrogativo in questa squadra, che non sa valorizzarlo pienamente.