Vlahovic può rimanere un altro anno alla Juve? Cosa filtra

Getty Images

Dusan Vlahovic rappresenta al momento uno degli interrogativi più grandi in casa Juventus. Il serbo ha segnato due goal al Mondiale per Club, ma non è passato inosservato il battibecco con, sintomo di un malumore che prosegue nonostante le reti. Comolli aveva annunciato di dover parlare con l'attaccante nel giorno della sua presentazione, e da allora gli scenari sono stati tanti.Prima il Fenerbahce, poi le voci sul Milan, ma tutti i nodi vengono al pettine dell'ingaggionessun club sembra davvero disposto a offrire una cifra così importante per DV9. E allora quale futuro per lui?perché se da un lato Vlahovic viene considerato come indiziato numero uno per la partenza, dall'altro non sembrano esserci vere pretendenti.

Secondo Tuttosport, dunque, l'ipotesi di andaresembra sempre più allettante per il serbo, che rischia di ritrovarsi come partente ma senza destinazione. Nelle prossime settimane, quando la Juventus rientrerà dagli Stati Uniti, non è detto che la situazione possa escludere nuovi scenari.