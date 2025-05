Vlahovic può rimanere alla Juventus senza rinnovo? Lo scenario per l'estate

AFP via Getty Images

Vlahovic può rimanere alla Juventus senza rinnovo?

Il fattore Tudor

Dusansi appresta a vivere quelle che potrebbero essere le ultime partite con la maglia della Juventus. Il suo futuro è più in bilico che mai e lo scenario che lo vede lontano da Torino al termine della stagione è quello più concreto. Ma potrebbe rimanere anche senza rinnovo di contratto (in scadenza nel 2026)?Come riporta il Corriere dello Sport, la storia con la Juve è ai titoli di coda ed è cosa nota ormai da tempo, da quando cioè le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 sono naufragate. Non c’è margine per restare a scadenza, senza rinnovo: alla Continassa non possono permettersi di perdere un giocatore come lui a zero, né incorrere in minusvalenze.Sulla possibile permanenza, aggiunge il quotidiano: "Chissà che lo scenario non possa cambiare in caso di permanenza in panchina di Tudor. Per disegnare il futuro c’è comunque tempo".