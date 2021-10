Un estratto dei pensieri di: "Per Federico Chiesa è difficile ormai trovare parole, non solo per le qualità tecniche e atletiche ma anche per la personalità, pazzesca, può e deve fare la fortuna della Juventus nelle prossime stagioni. Dusan Vlahovic può andare al Tottenham, perché Fabio Paratici lo apprezza moltissimo e potrebbe farne il successore di Harry Kane; ma il centravanti serbo potrebbe pure passare alla Juve, proprio come Chiesa, perché i bianconeri non hanno un vero centravanti e non possono lasciarsi sfuggire l'occasione di prendere uno come lui. Vero che la Juve ha qualche difficoltà economica, ma lui data la scadenza nel 2023 non se ne andrà per 90 milioni: la cifra sarà un po' più bassa e la Juve può ipotizzare una formula dilazionata tipo Chiesa."