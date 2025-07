Vlahovic può andare al Milan? La risposta di Allegri

Getty Images

La Juventus e il Milan sono state legate sul mercato nelle scorse settimane e non solo. Già durante il mercato di gennaio si parlava spesso di un possibile arrivo dia Torino, ma l'arrivo di Conceiçao sulla panchina rossonera aveva cambiato tutto. Poi ci sono state diverse voci su un passaggio diin bianconero, sfumato con il trasferimento all'Al-Hilal.Nelle ultime settimane, però, si è parlato anche di un possibile interesse del Milan per Dusan Vlahovic, ormai sempre più lontano dalla Juventus. Durante la sua conferenza stampa di presentazione,ha parlato anche di DV9.

Le parole di Allegri su Vlahovic

"Per quanto riguarda il mercato c'è il direttore Tare e la società, insieme monitoriamo le opportunità che ci sono. Le uscite sono state condivise con la società. Le cose vanno fatte piano piano, perché il 17 agosto bisogna essere pronti per la Coppa Italia che è già una partita da dentro o fuori per noi molto importante".