Forfait in Nazionale per infortunio. Dusan Vlahovic si è fermato all'inizio della pausa campionato, bloccato da un fastidio all'inguine e tornato immediatamente a Torino. Sì, perché nulla si può rischiare, perché Juventus-Inter è in programma domenica 3 aprile alle 20.45, allo Stadium, e la Juve vuole una vittoria che saprebbe di sorpasso. Oggi la ripresa dei lavori, alla Continassa, fissata per il pomeriggio con il gruppo che non sarà al completo, ovviamente, a causa di qualche infortunato e dei convocati nelle rispettive Nazionali, che però sono partiti in un gruppo meno numeroso del solito.



Allegri dovrebbe poterli riavere tutti a disposizione al completo venerdì 1 aprile, molto a ridosso del match contro l’Inter. Intanto lavorerà con i presenti, come Dybala e Kean, in attesa che Vlahovic (rientrato dalla Nazionale per curarsi al meglio da un fastidio muscolare rimediato durante il match contro la Salernitana) torni ad allenarsi regolarmente. Per ora, programma ad hoc, riporta Tuttosport.