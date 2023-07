La corsa per Dusansi sta intensificando. Secondo quanto raccolto, nelle ultime ore, per il quale è stata richiesta una cifra intorno aiper lasciarlo partire. Dopo i primi approcci del, adesso è il turno dei parigini di muoversi. Vlahovic è molto apprezzato da Luis Enrique, che lo ha inserito tra i potenziali candidati nel caso in cui Kyliandovesse partire. Tuttavia, che il talentuoso attaccante francese accetti il rinnovo o si trasferisca a Madrid, al Parco dei Principi scenderà in campo un nuovo numero 9.Il profilo di Vlahovic piace molto all'ex CT spagnolo, che, dopo essere stato presentato, sta spingendo per un'accelerazione sul fronte del mercato del club francese. Dopo gli arrivi di Kang in Lee, Hernandez e Skriniar, tutto non può dipendere dalle decisioni di. Serve un bomber. Dopo aver ottenuto il consenso del giocatore per l'ipotesi parigina,Riguardo quest'ultimo, De Laurentiis non si muove dalla sua richiesta di 180 milioni, una cifra troppo elevata anche per Al Khelaifi. Kane sembra indirizzato verso il Bayern, mentre il più accessibile potrebbe essere l'attaccante dell'Eintracht Francoforte.Intanto l'altro ieri,si è presentato allaper il ritiro della Juventus, dove è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi presenti. Tra foto, cori e qualche autografo, molti lo hanno pregato di restare consapevoli dell'interesse che il loro attaccante sta suscitando nei migliori club europei. Oggi sono iniziati i primi contatti con il PSG: dalla fase di sondaggio fino alla conclusione dell'affare, ci sono ancora diversi passaggi da compiere. Ma le acque intorno a Vlahovic si stanno muovendo.