Le parole di Dusandal palco del Gran Galà del Calcio, dove è stato inserito nella top 11 della stagione 2021/2022:“L'esordio con la Juve? Mi aspettavo questo esordio, lavoro per questo. Ho fatto solo il mio lavoro, diciamo che è normale. I gol su punizione? Prima tiravano grandissimi campioni, non mi paragono. Sì mi sto allenando e spero di fare tanti altri gol da punizione ma non solo”.