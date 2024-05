Zirkzee in coppia con Vlahovic: l'esempio

Alla fine non serve andare poi così lontano. Con la mente. Con i ricordi. Con le idee. Lasta vivendo una fase di rifondazione e l'idea è quella di cambiare innanzitutto guida tecnica, con l'alternanza - ormai decisa - tra Massimilianoe Thiago. Motta che richiama, Bologna che riporta: il leader tecnico di una squadra che, a prescindere da come andrà a finire questa Serie A, ha portato a casa una stagione storica.Ebbene: sul mercato delle big, inevitabilmente Zirkzee ci è finito. E si farà ben pagare. Lac'è e vorrebbe regalare al possibile nuovo allenatore il numero nove rossoblù, pronto a unirsi con l'altro numero nove, quello bianconero. Però: potrebbero giocare insieme? Sì. E l'esempio arriva da questa Juventus. Quella di oggi.Più che sull'adattabilità della coppia, i dubbi sorgevano sulle zolle di campo tastate da entrambi. Vlahovic è un attaccante che preferisce la profondità,con i compagni e apre spazi. Inevitabilmente, due lavori diversi, pur registrando la crescita di Dusan a livello tecnico e di idee sulla trequarti.Ma una roba del genere, per la Juve, non sarebbe affatto una novità. Basti pensare infatti a come e quanto hanno giocato insieme Vlahovic e Milik, che nei periodi di assenza di- e in attesa dell'esplosione di- sono stati una coppia rodata lì davanti. Allo stesso modo l'anno scorso. Milik alle spalle di Dusan, ad allargare il gioco a proporgli palloni: non è sempre andata benissimo, però una traccia l'abbiamo già vissuta.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.