Dusannon smette di stupire. Il centravanti serbo sta dando tutto per la Fiorentina, anche se il suo futuro è lontano dai colori viola. La Juventus pensa ancora a lui ed è un obiettivo già per gennaio. Ma non solo: i bianconeri, infatti, puntano anchecome colpo a centrocampo. Ma la Juve denaro da spendere non ne ha, dunque la condizione inderogabile è una cessione eccellente, uno tra Aarone Weston. Il primo è il più facile di cui liberarsi, anche se è difficile da accontentare, il secondo ha più mercato. Il texano può partire per 30 milioni, come il lauto acconto da girare alla Fiorentina per anticipare l’arrivo di Vlahovic, scrive Tuttosport.