Come racconta il Corriere dello Sport,ha visto tutto: assist di, gol di. Sì, è possibile, la Serbia lo ha dimostrato. Ora, dopo i tifosi serbi, pure gli juventini vogliono fare festa con una combinazione del genere che non si è ancora vista alle nostre latitudini. In Nazionale Dusan si è sbloccato e ha rotto il digiuno che durava da quasi un mese proprio grazie ad un servizio perfetto di Filip. Adesso Allegri e il mondo bianconero auspicano che sia il punto di partenza per il decollo anche nella Juve.